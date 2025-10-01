Sedicenne costretta a prostituirsi sul litorale domizio | arrestato 40enne

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia di sfruttamento minorile e degrado sociale scuote il litorale campano. I carabinieri della compagnia di Giugliano, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di un uomo di 40 anni accusato di aver costretto la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Sedicenne costretta a prostituirsi, Nappi (Lega): pene esemplari per chi si macchia di orrori del genere 

