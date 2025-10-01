Sedicenne costretta a prostituirsi Nappi Lega | pene esemplari per chi si macchia di orrori del genere 

Severino Nappi (Lega): “Pene severe per chi si macchia di simili crimini. Solidarietà alla giovane vittima e gratitudine alle forze dell’ordine.”. “Con bestie che si macchiano di crimini del genere esiste solo una strada: pene severe da scontare in galera per tutto il periodo della condanna. Un sentito grazie alle forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia questo essere inqualificabile. Alla vittima, appena una ragazzina, la nostra vicinanza e solidarietà per l’orrore che è stata costretta a subire”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it