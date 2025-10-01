Secondigliano cantiere abusivo scoperto e sequestrato
Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Unità Operativa Secondigliano della Polizia Locale di Napoli in seguito a controlli a un cantiere edile in via del Camposanto, ha accertato che su una superficie di circa 430 metri quadrati, erano in corso lavori di sbancamento di terreno contestuali alla costruzione di un manufatto in cemento armato di circa 210 mq che al momento dell’intervento risultava essere costituito da un solo livello ma già predisposto per la realizzazione di almeno un altro. Alla richiesta degli agenti veniva mostrato un vecchio permesso di costruire, decaduto per decorrenza dei termini e mai rinnovato: le opere edili risultavano quindi essere abusive in quanto realizzate in assenza di titolo autorizzativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: secondigliano - cantiere
