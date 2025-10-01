Seconda categoria Coppa Toscana giornata decisiva

Si conclude oggi il primo turno della Coppa Toscana di Seconda Categoria, con la terza e ultima partita dei triangolari. Alle 15.30 si giocano Ludus '90 Valle dell'Arno-Albereta San Salvi (riposa la Sancat), Pelago-Montemignaio (riposa il Carbonile) e San Clemente-Leccese; alle 17.30 Mercatale Val di Pesa-Grevigiana (riposa la Sambuca); alle 20.30 Florence-Casellina (riposa La Lanterna), Laurenziana-Real Peretola (riposa la Virtus Rifredi) e Bagno a Ripoli-Molinense (riposa il San Polo); alle 21 Impruneta Tavarnuzze-Virtus Bronzetto (riposa il San Giusto Le Bagnese), Rinascita Doccia-Sesto Calcio (riposa l'Atletica Castello), San Lorenzo Campi Giovani-Mezzana (riposa il Carraia) e Floriagafir Bellariva-Pian di San Bartolo (riposa il Cobra Kai).

SECONDA CATEGORIA - Le parole di Youness Ghafir, uomo partita e autore della decisiva tripletta, dopo la vittoria per 5-3 della Benese sul San Biagio. #lafedelta #lholettosullafedelta #informazionelocale Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook

Seconda categoria: la Coppa Toscana. Derby Pescia-Chiesina Uzzanese. C’è Olimpia Quarrata-San Niccolò - Si gioca la terza e decisiva giornata dei triangolari. Da lanazione.it

Calcio In Seconda è tempo di Coppa Toscana. Il Pontremoli ospita la Villafranchese. Monzone all’esame Serricciolo . Riflettori su Ricortola-San Vitale - Questa sera, con calcio d’avvio fissato alle 20,30 Villafranchese e Pontremoli sono a confronto al “Bottero“ per l’ultima partita ... Segnala lanazione.it