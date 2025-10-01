Sean ‘Diddy’ Combs è colpevole | respinta la richiesta di annullamento della condanna Sesso droga violenze | prove schiaccianti
Alla fine, Sean ‘Diddy’ Combs non è riuscito a ribaltare la sua condanna per favoreggiamento della prostituzione. Il giudice federale di Manhattan ha respinto la mozione presentata dalla difesa, confermando la colpevolezza del produttore musicale in vista della sentenza, prevista per il 3 ottobre. Ecco cosa è successo. Niente annullamento della condanna per Combs. La difesa aveva chiesto di annullare la condanna sostenendo che mancasse un reale movente economico e che Combs non avesse mai pagato personalmente per prestazioni sessuali. Il giudice ha respinto l’argomentazione, spiegando che il solo trasporto di persone a fini di prostituzione rientra pienamente nelle violazioni previste dal Mann Act. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
