Se vuoi iniziare la giornata con un buon succo fresco questo estrattore a freddo ti cambia la vita
L’estrattore di succo YASHE è pensato per chi vuole aumentare il consumo di frutta e verdura nella dieta quotidiana. È progettato per estrarre succhi in modo lento e delicato, così da preservare nutrienti e sapore. Su Amazon è disponibile a 93,49 €, in sconto rispetto al precedente prezzo di 109,99 €. Acquista su Amazon Design compatto e tubo di alimentazione maggiorato. Uno degli aspetti che più colpiscono nell’utilizzo dell’estrattore YASHE è la presenza di un ampio tubo di alimentazione da 12,7 cm. Questa scelta permette di inserire senza difficoltà frutta e verdura intere, riducendo al minimo la necessità di tagliare gli ingredienti in piccoli pezzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: vuoi - iniziare
Prevenzione a tavola. . Vuoi iniziare il tuo viaggio verso un corpo e una mente sani? Ricevi ora il 30% di sconto sui nostri programmi! I nostri esperti nutrizionisti ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi. Non perdere l'occasione: promo valida fino al 10 Ott - facebook.com Vai su Facebook
Hai meno di 31 anni e vuoi iniziare a investire sul tuo futuro? Con i Piani di Accumulo (PAC) di Anima Sgr puoi costruire un capitale anche a partire da piccole somme, investendo in modo costante, disciplinato e diversificato - X Vai su X
Se vuoi iniziare la giornata con un buon succo fresco, questo estrattore a freddo ti cambia la vita - L’estrattore di succo YASHE è pensato per chi vuole aumentare il consumo di frutta e verdura nella dieta quotidiana. Scrive quotidiano.net
9 tazze divertenti per iniziare la giornata di buon umore! - Per farti svegliare più sorridente tutti i giorni e restare di buon umore per tutta la giornata, non c'è niente di meglio che un bel caffè, servito in una tazza divertente! Come scrive alfemminile.com