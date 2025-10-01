Se ti becco ti stupro la messinese Cristina Irrera vittima dell' odio social | Oltre 50mila commenti con minacce e insulti

Minacce di morte, insulti e pubblicazione di dati privati. C'è tutto questo tra i 50mila commenti di odio apparsi sul profilo social della messinese Cristina Irrera. La studentessa trasferitasi a Milano è attiva come content creator per tutelare i diritti e denunciare i soprusi. Nel 2022 ad. 🔗 Leggi su Messinatoday.it