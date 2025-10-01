Se n’è andato Giuseppe Rossi | noto sindacalista e politico del Psi

Un uomo di profonda rettitudine morale e saldi valori laici, che ha saputo trasformare le sue convinzioni in un instancabile impegno per il progresso sociale. Lo ha fatto con passione vera, attraverso la politica nel Psi e nel sindacato come esponente di punta della Uil emiliana. Così era Giuseppe Rossi, che si è spento domenica sera all’età di 79 anni, nell’Hospice di Montericco, dopo aver combattuto con incredibile tenacia una dolorosa malattia. Rossi, che risiedeva a Quattro Castella, dopo aver fatto il militare nella Folgore, ha costruito una carriera professionale ammirevole come direttore commerciale prima in un’impresa ceramica, poi alla Landini di Fabbrico, quindi alla Sabart di Mancasale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Se n’è andato Giuseppe Rossi: noto sindacalista e politico del Psi

In questa notizia si parla di: andato - giuseppe

VIDEO- “Dove è andato Giuseppe?”: la famiglia non si arrende

Villa Le Palme. Lost Frequencies · Sweet Disposition (a moment, a love). Guarda come è andato il matrimonio di Giuseppe e Miriam - facebook.com Vai su Facebook

Se n’è andato Giuseppe Rossi: noto sindacalista e politico del Psi - La carriera come direttore commerciale, poi l’attività tra la gente ... Si legge su msn.com

Giuseppe Rossi: «Il calcio è un mondo falso, dopo la morte di papà Lippi non mi portò al Mondiale. Ecco perché non andai alla Juve» - Intervistato dal Corriere della Sera, Rossi ripercorre la sua carriera e la sua vita tra gioie e dolori, a partire dalla moglie Jenna, madre delle sue figlie Liana Sophia, 4 anni, e Bianca Isabella, ... Riporta leggo.it