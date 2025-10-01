Se la guerra e l’atomica smettono di essere un tabù
Donald Trump, per bocca del suo ministro della Difesa, ha dichiarato che l’America deve «prepararsi alla guerra». Lui, intanto, ha già pensato a ricostruire gli arsenali atomici che qualcuno – Obama, Biden, o chi per loro – avrebbe lasciato languire. La scena è stata consumata nelle base dei marines di Quantico, e molti degli 800 e passa generali che vi hanno assistito sono stati accusati di mollezza e di sudditanza al politicamente corretto. Non importa se lo abbia detto per calcolo elettorale, per tic da showman o per sincera convinzione: il punto è che quelle parole non suonano più come una sparata da comizio, ma come una nota dentro un coro che si fa sempre più uniforme. 🔗 Leggi su Lettera43.it
