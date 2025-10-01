Se bloccano la Flottilla sarà sciopero generale

Padovaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dura e ferma presa di posizione della Fiom Cgil di Padova che oggi primo ottobre ha portato il suo sostegno agli studenti e alle studentesse dell’Università di Padova che da ieri sera stanno occupando la palazzina di Sociologia in via Cesarotti. «Non possiamo che appoggiare l’iniziativa degli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bloccano - flottilla

bloccano flottilla sar224 scioperoItalia paralizzata dallo sciopero generale per Gaza: treni fermi, porti bloccati e piazze in rivolta. Cosa è successo nelle manifestazioni - Da Livorno a Torino, passando per Milano, Roma, Bologna e Genova, l’Italia, lunedì 22 settembre, si è fermata. Come scrive notizie.tiscali.it

bloccano flottilla sar224 scioperoGlobal Flotilla, a Genova portuali Calp e Usb: “Sciopero nazionale per Gaza il 22 settembre” - Al circolo dei camalli in centinaia partecipano all’assemblea convocata a sostegno della spedizione umanitaria ... Da genova.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bloccano Flottilla Sar224 Sciopero