Il clamoroso addio del generale Luciano Garofano al ruolo di consulente tecnico di Andrea Sempio, indagato nel complesso caso di Garlasco, ha scatenato un’ondata di interrogativi e speculazioni, alimentata dalla tempistica e dalle dichiarazioni precedenti dello stesso ex generale dei RIS. La motivazione ufficiale, come riportato, è la «mancata condivisione da parte della difesa» dei suggerimenti tecnico-scientifici forniti dal Generale in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e all’estensione dei temi oggetto di perizia. Questa presa di distanza, tuttavia, assume un peso significativo se confrontata con la ferma convinzione che Garofano aveva espresso pubblicamente solo pochi mesi prima, a giugno, durante la trasmissione televisiva Quarto Grado, sulla verità processuale stabilita e sull’ innocenza del suo assistito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Se Andrea Sempio è colpevole lascio”. Garlasco, Garofano ha mantenuto la promessa? Nuove ombre sul caso