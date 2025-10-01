Se Andrea Sempio è colpevole lascio Garlasco Garofano ha mantenuto la promessa? Nuove ombre sul caso
Il clamoroso addio del generale Luciano Garofano al ruolo di consulente tecnico di Andrea Sempio, indagato nel complesso caso di Garlasco, ha scatenato un’ondata di interrogativi e speculazioni, alimentata dalla tempistica e dalle dichiarazioni precedenti dello stesso ex generale dei RIS. La motivazione ufficiale, come riportato, è la «mancata condivisione da parte della difesa» dei suggerimenti tecnico-scientifici forniti dal Generale in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e all’estensione dei temi oggetto di perizia. Questa presa di distanza, tuttavia, assume un peso significativo se confrontata con la ferma convinzione che Garofano aveva espresso pubblicamente solo pochi mesi prima, a giugno, durante la trasmissione televisiva Quarto Grado, sulla verità processuale stabilita e sull’ innocenza del suo assistito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
