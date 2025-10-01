Se Andrea Sempio è colpevole io lascio Garlasco le parole di Garofano prima delle dimissioni

Un nuovo colpo di scena scuote il caso di Garlasco. Luciano Garofano, ex generale dei Ris e da mesi consulente tecnico di Andrea Sempio, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. La motivazione ufficiale, comunicata in una nota, parla di “mancata condivisione da parte della difesa” dell’indagato “dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal Generale (.) in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia». Una scelta che apre più di un interrogativo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo della strategia difensiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it