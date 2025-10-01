Se Andrea Sempio è colpevole io lascio Garlasco le parole di Garofano prima delle dimissioni
Un nuovo colpo di scena scuote il caso di Garlasco. Luciano Garofano, ex generale dei Ris e da mesi consulente tecnico di Andrea Sempio, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. La motivazione ufficiale, comunicata in una nota, parla di “mancata condivisione da parte della difesa” dell’indagato “dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal Generale (.) in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia». Una scelta che apre più di un interrogativo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo della strategia difensiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero
Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”
Garlasco, quando Luciano Garofano disse: «Se Andrea Sempio è colpevole lascio». L'intervista tre mesi prima della rinuncia diventa un caso - La motiazione ufficiale è «la mancata condivisione da parte della difesa» dell'indagato nel caso
Le telefonate e i dubbi: così nasce l'attenzione per Andrea Sempio - Garlasco (Pavia) – Come entra il nome di Andrea Sempio, attuale indagato, nella storia dell'omicidio di Garlasco?