Scuole sotto attacco tra cyber-minacce e sanzioni privacy | quali errori evitare INTERVISTA a Fabrizio Bottacchiari esperto in cybersecurity e GDPR per il settore scolastico
L’intervista a Fabrizio Bottacchiari, esperto di cybersecurity e GDPR nel settore scolastico, mette in luce la fragilità delle istituzioni educative italiane di fronte alla crescente ondata di attacchi informatici e all’inasprimento delle sanzioni da parte del Garante Privacy. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Rientro a scuola sotto assedio digitale: in Italia +82% di cyber attacchi, l’istruzione è il settore più colpito al mondo secondo i dati di Check Point Research - Il ritorno sui banchi si accompagna quest’anno a un’impennata senza precedenti nei cyber attacchi rivolti al settore dell’istruzione. orizzontescuola.it scrive
Scuola, il problema dei baby hacker è sempre più sentito - Di solito i "baby hacker" si intrufolano negli account degli insegnanti indovinando le password o rubando le credenziali di accesso. Si legge su hdblog.it