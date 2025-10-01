Scuole chiuse nuovo sciopero in questa data | grandi disagi

Enorme disagi in Italia per la questione scuole. La situazione nelle prossime ore rischia di diventare davvero preoccupante. Il mese di Ottobre comincia nel peggiore dei modi e un nuovo sciopero rischia di allarmare i cittadini in Italia. Già Settembre è stato molto caldo da questo punto di vista ma nelle prossime ore ci saranno. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Scuole chiuse, nuovo sciopero in questa data: grandi disagi

Terremoto di magnitudo 5.7 nel sud del Guatemala: due morti e frane, scuole chiuse in tre dipartimenti

Un'indagine svela come l'estate, con le scuole chiuse per tre mesi, si trasformi in un periodo di stress estremo per oltre il 30% dei genitori italiani. E le donne pagano il prezzo più alto

Fa caldo? I docenti “ambientalisti” propongono di tenere chiuse le scuole anche a settembre. L’Italia ha il record di ferie estive…

Sciopero 2 e 3 ottobre 2025 a Milano e in Lombardia: info su treni, metro, orari, fasce garantite, scuole chiuse - La sigla sindacale Si Cobas ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 3 ottobre 2025.

Sciopero generale 2-3 ottobre per Gaza: treni a rischio e scuole chiuse, cosa sapere - Sciopero generale per il 2 e 3 ottobre 2025: stop ai treni e scuole chiuse contro la guerra a Gaza.