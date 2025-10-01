Scuola & Oltre apre alle Superiori Esteso l’aiuto ai ragazzi con educatori qualificati

Parte "Scuola & Oltre", quest’anno il doposcuola è stato esteso anche alle Superiori. Dopo aver raggiunto 12 iscrizioni, il servizio partirà ufficialmente lunedì, con la possibilità di iscriversi anche a corso iniziato. "Abbiamo deciso di ampliare il progetto per rispondere alle esigenze crescenti delle famiglie e dei ragazzi – spiega il sindaco Serafino Serafini –. "Scuola & Oltre" è un ambiente educativo e accogliente, dove gli studenti possono studiare, socializzare e crescere in modo sereno, seguiti da educatori qualificati". Il doposcuola, attivo fino al 29 maggio 2026, si svolgerà presso il Teen Hub di Massalengo e offrirà tre modalità di frequenza flessibili: due, tre o cinque giorni a settimana, con la possibilità di pranzare al sacco o usufruire del servizio mensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

