Scuola e imprese Il dialogo avanza

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dialogo tra scuola e impresa non è più un episodio isolato: il 97% delle scuole italiane ha accolto negli ultimi tre anni progetti educativi promossi da aziende. Un trend che si rivela in forte crescita: nei prossimi tre anni le imprese si dichiarano interessate ad aumentare le partnership e a intensificare i progetti con le scuole, ma con diverse priorità. Al centro della collaborazione si affermano intelligenza artificiale, competenze Stem, educazione finanziaria, cittadinanza digitale e transizione green. È quanto emerge dalla terza edizione de “Il rapporto Scuola-Azienda. Un’alleanza strategica”, la ricerca realizzata da La Fabbrica Società Benefit, Fondazione Sodalitas e Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp) attraverso indagini quantitative che hanno coinvolto aziende, docenti e dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scuola e imprese il dialogo avanza

© Ilgiorno.it - Scuola e imprese. Il dialogo avanza

In questa notizia si parla di: scuola - imprese

Scuola e imprese: "Istituti tecnici?. Un alunno su tre"

Scuola, Valditara: «Le imprese coinvolte nei progetti di Formazione. Maturità, corsi per i professori»

Riforma 4+2, Valditara: “Sarà obbligatorio, ogni scuola dovrà proporre almeno un corso, organizzato in collaborazione con Its e imprese”

scuola imprese dialogo avanzaScuola e imprese. Il dialogo avanza - Il dialogo tra scuola e impresa non è più un episodio isolato: il 97% delle scuole italiane ha accolto negli ... ilgiorno.it scrive

scuola imprese dialogo avanzaDialogo scuola-impresa, in crescita i progetti incentrati su Stem e intelligenza artificiale - Il trend evidenziato in una ricerca di La Fabbrica, Fondazione Sodalitas e Anp ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scuola Imprese Dialogo Avanza