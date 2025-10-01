Il dialogo tra scuola e impresa non è più un episodio isolato: il 97% delle scuole italiane ha accolto negli ultimi tre anni progetti educativi promossi da aziende. Un trend che si rivela in forte crescita: nei prossimi tre anni le imprese si dichiarano interessate ad aumentare le partnership e a intensificare i progetti con le scuole, ma con diverse priorità. Al centro della collaborazione si affermano intelligenza artificiale, competenze Stem, educazione finanziaria, cittadinanza digitale e transizione green. È quanto emerge dalla terza edizione de “Il rapporto Scuola-Azienda. Un’alleanza strategica”, la ricerca realizzata da La Fabbrica Società Benefit, Fondazione Sodalitas e Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp) attraverso indagini quantitative che hanno coinvolto aziende, docenti e dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola e imprese. Il dialogo avanza