Scuola città aperta venerdì 3 ottobre presentazione del libro di Massimiliano Morescalchi a Villa Fabbricotti

Livornotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 3 ottobre, al Chioschino di Filippo Brandolini di Villa Fabbricotti, Massimiliano Morescalchi presenterà il libroScuola città aperta” (AG Book Publishing). Introduce Barbara RomitimUn incontro dedicato a insegnanti, genitori e chiunque desideri vivere la scuola come un luogo vivo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

