Scuderi Verdi a bordo della Flotilla | L' esercito israeliano sta arrivando – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2025 “Abbiamo visto l'esercito italiano che sta arrivando, ci stiamo mettendo in posizione, non so quando potremo riaprire le comunicazioni”. Così l'europarlamentare dei Verdi, Benedetta Scuderi, a bordo della Global Sumud Flotilla. Courtesy: Instagram Benedetta Scuderi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

