Scuderi | Flotilla accerchiata ma avanziamo verso Gaza

"Ieri sera diverse navi della marina israeliana si sono avvicinate alla flotta hanno circondato due delle nostre imbarcazioni principali, che hanno perso le comunicazioni per alcuni minuti. Pensavamo fosse in corso un'intercettazione, ma poi le navi israeliane sono andate via. Noi stiamo. 🔗 Leggi su Today.it

L'aria che tira, Scuderi di Avs spianata sulla Flotilla: "E la Polonia?"

Mo: Scuderi (Avs), 'con Flotilla per mettere in luce mancanze governi'

Benedetta Scuderi (Avs) sulla Flotilla verso Gaza: "Non sappiamo cosa ci attende. Il governo ci tutela? È il minimo"

Flotilla, Scuderi: "L'esercito israeliano sta arrivando". Il momento dell'allarme a bordo - X Vai su X

La Global Sumud Flotilla prosegue la navigazione verso Gaza: il racconto dell'eurodeputata Benedetta Scuderi - facebook.com Vai su Facebook

Scuderi (Avs) a Fanpage: “La Flotilla non è una crociera, partiamo perché i governi non fanno nulla” - Ma è una cosa necessaria, perché i governi non hanno fatto niente per fermare Netanyahu”. Riporta fanpage.it

Parlamentari Pd, Avs e 5S sulla Flotilla verso Gaza: “Il governo offra protezione diplomatica” - Oltre all’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, che già nei giorni scorsi aveva annunciato che sarebbe stata a bordo, si ... Secondo repubblica.it