Screening del tumore al seno La prevenzione ’a domicilio’
Visita del sindaco Francesco Pignotti (in foto) nei giorni scorsi, insieme alla direttrice generale di Ispro, la dottoressa Simona Dei, all’Unità mobile dell’Istituto che fino a dicembre farà tappa a Ponte a Ema, nei pressi della Croce d’oro. "Questo furgoncino - sottolinea il primo cittadino dopo il ‘tour’ - è uno strumento importantissimo per fare prevenzione contro il tumore al seno, andando direttamente ’a casa’, con le sue soste itineranti in giro per tutta la Toscana, di moltissime donne. A bordo, vengono svolte mammografie e screening fondamentali per una diagnosi precoce, una delle armi più potenti per combattere questa patologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
