Scotto | Siamo a 100 miglia da Gaza vediamo già le navi israeliane Sarà un atto di pirateria

“In questo momento siamo circa a 100 miglia da Gaza, di questo passo domani pomeriggio potremmo essere a Gaza. Ma ora dalla testa della Flottiglia si vedono le navi militari israeliane, quindi è molto probabile un intercetto a breve, questione di ore. E sarà un atto di pirateria". Lo racconta, in. 🔗 Leggi su Today.it