Scotto | Siamo a 100 miglia da Gaza vediamo già le navi israeliane Sarà un atto di pirateria
“In questo momento siamo circa a 100 miglia da Gaza, di questo passo domani pomeriggio potremmo essere a Gaza. Ma ora dalla testa della Flottiglia si vedono le navi militari israeliane, quindi è molto probabile un intercetto a breve, questione di ore. E sarà un atto di pirateria". Lo racconta, in. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: scotto - siamo
LIVE STREAMING Flotilla a 130 miglia da Gaza, per ora nessun alt "Siamo a 130-135 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente". A dirlo il deputato del Pd Arturo Scotto, che sta partec - facebook.com Vai su Facebook
Ieri ho parlato con Scotto (Pd) che è a bordo. “Noi parlamentari, italiani e non solo, siamo qui perché responsabilmente cerchiamo di dare protezione a persone che altrimenti sarebbero ancora più sole”. Flotilla va avanti. Situazione è molto preoccupante - X Vai su X
Corrado e Scotto: “A 200 miglia da Gaza, non ci fermeremo in acque internazionali” - Qualora l’alt dovesse arrivare dalla marina militare israeliana, o da qualsiasi altro mezzo militare, saremo costretti a fermarci. Come scrive partitodemocratico.it
Scotto dalla Flotilla: "Vicini a Gaza, Israele ci fermerà ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo" - A bordo tra gli altri il deputato napoletano Arturo Scotto, che in un’intervista rilasciata a Repubblica racconta le ... Si legge su napolitoday.it