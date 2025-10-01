Scotto Pd | Siamo a 75 miglia da Gaza mai nessuno è arrivato così vicino

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo a 75 miglia" da Gaza. Arturo Scotto, deputato Pd, a bordo di una della navi della Global Sumud Flotilla risponde così interpellato al telefono. "Mai nessuno è arrivato così vicino", aggiunge spiegando che, per il momento, la "situazione è tranquilla". 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scotto - siamo

Scotto: "Siamo a 100 miglia da Gaza, vediamo già le navi israeliane. Sarà un atto di pirateria"

scotto pd siamo 75**Mo: Scotto, 'Flotilla a 75 miglia da Gaza'** - Arturo Scotto, deputato Pd, a bordo di una della navi della Global Sumud Flotilla risponde così interpellato al telefono. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

scotto pd siamo 75Flotilla, Scotto (Pd): "Mai così vicini a Gaza, rabbia perché verremo fermati" - (LaPresse) "Siamo arrivati a 90 miglia da Gaza, vicini vicini, e non era un dato scontato dopo un lungo viaggio, pieno di imprevisti, anche ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Scotto Pd Siamo 75