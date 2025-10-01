Scotto dalla Flotilla | Vicini a Gaza Israele ci fermerà ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo

La Global Sumud Flotilla è ormai a poche miglia dalle coste della Striscia di Gaza. A bordo tra gli altri il deputato napoletano Arturo Scotto, che in un’intervista rilasciata a Repubblica racconta le ore di attesa e di tensione che precedono il probabile intervento militare israeliano."Ho paura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: scotto - flotilla

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'**

Scotto a Fanpage: “Prendiamo Meloni in parola, garantisca incolumità degli italiani sulla Flotilla”

Flotilla, Scotto (Pd) a Sky Tg24: 'Sosteniamo corridoi umanitari' - X Vai su X

Scontro sulla #flotillaglobalsumud tra PD e M5s, “Sono su un’altra barca”: la stoccata di Alessandra Maiorino la replica di Arturo Scotto - facebook.com Vai su Facebook

Scotto dalla Flotilla: "Vicini a Gaza, Israele ci fermerà ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo" - A bordo tra gli altri il deputato napoletano Arturo Scotto, che in un’intervista rilasciata a Repubblica racconta le ... Riporta napolitoday.it

Flotilla nella zona a rischio, 'meno di 130 miglia da Gaza' - Scuderi: 'Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione'. ansa.it scrive