Scotto | Barche non identificate si stanno avvicinando alla Flotilla

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diverse barche "non identificate" si stanno avvicinando alla Flotilla. "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si trova imbarcato su una delle navi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scotto - barche

Flotilla verso Gaza, Scotto e Corrado: “Stop a tutte le barche se lo ordina Marina di Israele”

scotto barche identificate stanno**Mo: Scotto, 'barche non identificate a poche miglia da testa Flotilla'** - "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si trov ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

scotto barche identificate stannoMedio Oriente Dalla Flotilla: «Una dozzina di barche viene verso di noi» - «Una dozzina di barche al momento non identificate si stanno avvicinando alla Flotilla, si trovano a circa 5 miglia da noi». Si legge su bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: Scotto Barche Identificate Stanno