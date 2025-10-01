Scossa di terremoto violentissima uomo salvato tra le macerie Video da brividi
La polvere grigia si era depositata su ogni cosa, un velo tombale che nascondeva i colori della vita. Per un uomo, intrappolato sotto il peso insopportabile della sua casa crollata, l’unica speranza era la luce fioca di un telefono e il suono disperato della sua stessa voce. Il volto sporco, le labbra ferite dal sangue e un braccio, l’uno con un tatuaggio rivelatore, contorto e imprigionato sotto le travi spezzate, divennero l’immagine più toccante di quel disastro. “Ho un braccio rotto (.). Per favore, aiutatemi. Sono bloccato,” ha sussurrato il 28enne nell’oscurità delle macerie. È stato il suo appello notturno, il suo grido di soccorso lanciato nel cuore della notte sismica, a trasformare un dramma intimo in un evento di portata globale, visto e rivisto milioni di volte, mentre i suoi familiari, in una corsa contro il tempo e la distruzione, scavavano a mani nude per strapparlo all’oblio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: scossa - terremoto
