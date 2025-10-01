Scoppia epidemia sulla nave da crociera | decine di passeggeri contagiati dal virus

Oltre settanta persone con sintomi gastrointestinali durante una crociera internazionale di tredici giorni, vomito e diarrea diffusi. Paura tra i passeggeri per un’epidemia a bordo. Il virus si è propagato rapidamente negli spazi chiusi della nave. Intanto sono scattati tutti i protocolli di sicurezza sanitaria. La nave coinvolta è la Serenade of the Seas della Royal Caribbean, salpata da San Diego il 19 settembre con 1.874 passeggeri e 883 membri dell’equipaggio. L’itinerario prevede tappe in Messico, Costa Rica, Colombia e il passaggio attraverso il Canale di Panama, con arrivo previsto a Miami il 2 ottobre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

