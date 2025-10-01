Scoperto un centro scommesse abusivo | il collegamento con Malta e il perché del sequestro

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Gragnano hanno sequestrato un centro scommesse in città, su disposizione del gip di Torre Annunziata. Secondo quanto accertato, all’interno del locale veniva svolta attività di raccolta di scommesse sportive per conto di una società straniera, senza le necessarie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperto - centro

Dal centro cittadino al mare a bordo del minibus scoperto: riattivato il servizio gratuito

Il rogo doloso al centro di stoccaggio dei rifiuti e il giro di crimine scoperto "per caso": 16 indagati

Maxi sequestro di profumi contraffatti: scoperto centro di stoccaggio clandestino

scoperto centro scommesse abusivoSequestrato centro scommesse a Gragnano per attività illecite - In data odierna i carabinieri della stazione di Gragnano hanno sequestrato un centro scommesse del posto, nel quale veniva esercitata abusivamente l'attività di raccolta ... Segnala msn.com

scoperto centro scommesse abusivoScommesse illegali, blitz a Crotone: numerosi indagati, sequestrato un centro - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse ed estorsione: con queste accuse la squadra mobile di Crotone ha fatto scattare stamani un’operazione di polizia giudiziaria con cui sta eseguendo ... cn24tv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scoperto Centro Scommesse Abusivo