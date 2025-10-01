Scoperti 21 lavoratori in nero sequestrato un chilo e mezzo di droga
L'estate è ormai archiviata, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Padova ha tracciato un bilancio dell'attività svolta. Sono stati sottoposti a controllo oltre 700 veicoli e più di 130 attività commerciali, identificando complessivamente circa 1.800 persone. Le attività svolte nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: scoperti - lavoratori
Blitz in un cantiere edile: scoperti lavoratori irregolari?
Finanza a Ponza e Ventotene: turisti sorpresi con la droga, scoperti sei lavoratori irregolari
Blitz in un cantiere edile: scoperti lavoratori irregolari?
Scoperti lavoratori pagati 3 euro e 50 l'ora. Raffica di infrazioni e denunce comminate dagli agenti - facebook.com Vai su Facebook
VERBANIA – Scoperti dalla Guardia di Finanza 45 lavoratori “in nero” e irregolari https://onpiemonte.it/2025/09/23/verbania-scoperti-dalla-guardia-di-finanza-45-lavoratori-in-nero-e-irregolari/… via @ONPiemonte - X Vai su X
Arezzo, scoperti oltre 100 lavoratori in nero - L'operazione della guardia di Finanza nei settori dell'edilizia, della ristorazione e della manifattura. Secondo rainews.it
Settore orafo al setaccio: scoperti lavoratori al nero anche clandestini e mezzo milione di metalli senza marchio - Blitz mirati ad Arezzo hanno acceso i riflettori sulle imprese del distretto orafo specializzate in piccole lavorazioni conto terzi (chiusure, pulimentatura, saldatura, ... Come scrive corrierediarezzo.it