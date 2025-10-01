Scoperte gravi inadempienze nell' impianto di stoccaggio autorizzato dalla Regione

“Gravi inadempienze” sono state scoperte nel nuovo impianto di stoccaggio autorizzato dalla Regione. A dichiararlo è il sindaco di Capua Adolfo Villani a seguito del sopralluogo eseguito ieri (30 settembre) dai responsabili dei settori Urbanistica, Ambiente e Polizia locale nel capannone di 400. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: scoperte - gravi

Scoperte gravi carenze, sigilli alla struttura per anziani a Eboli

CHIUSO CENTRO DI ACCOGLIENZA AD ASCEA: GRAVI VIOLAZIONI SCOPERTE Un’azione congiunta dei Carabinieri e della Polizia Municipale ha portato alla chiusura di un centro di accoglienza per migranti che ospitava oltre cento persone . Durante - facebook.com Vai su Facebook

"Gravi inadempienze nei cantieri" - "Tutto ciò che ho fatto è stato adottare provvedimenti per evitare che i condomini e io incorressimo in gravi conseguenze civili e penali". Si legge su ilrestodelcarlino.it