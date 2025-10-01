Scoperta un’anomalia gravitazionale che rivela movimenti profondi sotto la crosta terrestre
A provocarla, molto probabilmente, è stata un'enorme ridistribuzione di massa nelle profondità del nostro pianeta. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: scoperta - anomalia
L’oggetto interstellare 3I/ATLAS ha un’altra anomalia: la scoperta della NASA
Istituto Neurologico Carlo Besta. . È online la prima puntata di "FA on the road", il percorso alla scoperta dei centri di eccellenza per l’Atassia di Friedreich. Un progetto di Neuroinfo realizzato grazie al sostegno di Biogen. La Fondazione IRCCS Istituto Neurolo - facebook.com Vai su Facebook
Scoperta un’anomalia gravitazionale che rivela movimenti profondi sotto la crosta terrestre - A provocarla, molto probabilmente, è stata un'enorme ridistribuzione di massa nelle profondità del nostro pianeta ... Riporta wired.it
Una scoperta epocale: le onde gravitazionali dieci anni dopo la rivelazione - Dieci anni fa, LIGO e VIRGO rilevarono per la prima volta un'onda gravitazionale, rivoluzionando la fisica e la conoscenza dei buchi neri. Si legge su tech.everyeye.it