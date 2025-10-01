Scoperta un’anomalia gravitazionale che rivela movimenti profondi sotto la crosta terrestre

Wired.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A provocarla, molto probabilmente, è stata un'enorme ridistribuzione di massa nelle profondità del nostro pianeta. 🔗 Leggi su Wired.it

scoperta un8217anomalia gravitazionale che rivela movimenti profondi sotto la crosta terrestre

© Wired.it - Scoperta un’anomalia gravitazionale che rivela movimenti profondi sotto la crosta terrestre

In questa notizia si parla di: scoperta - anomalia

L’oggetto interstellare 3I/ATLAS ha un’altra anomalia: la scoperta della NASA

scoperta un8217anomalia gravitazionale rivelaScoperta un’anomalia gravitazionale che rivela movimenti profondi sotto la crosta terrestre - A provocarla, molto probabilmente, è stata un'enorme ridistribuzione di massa nelle profondità del nostro pianeta ... Riporta wired.it

scoperta un8217anomalia gravitazionale rivelaUna scoperta epocale: le onde gravitazionali dieci anni dopo la rivelazione - Dieci anni fa, LIGO e VIRGO rilevarono per la prima volta un'onda gravitazionale, rivoluzionando la fisica e la conoscenza dei buchi neri. Si legge su tech.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Un8217anomalia Gravitazionale Rivela