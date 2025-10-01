Scoperta una maxi piantagione di marijuana | il coltivatore tradito dal forte odore che proveniva da un casolare

Secoloditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato una piantagione con circa 1.600 piante di marijuana a Partinico. Confiscati anche 70 chili di cannabis, che erano già pronti per essere venduti: si trattava di piante già estirpate, poste a essiccare e in fase di preparazione. La perquisizione è avvenuta in seguito al servizio di perlustrazione e controllo del territorio dei militari che, insospettiti dal forte odore di marijuana proveniente da un casolare, hanno fatto irruzione all’interno dell’immobile. Se immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. Maxi sequestro di marijuana a Partinico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

scoperta una maxi piantagione di marijuana il coltivatore tradito dal forte odore che proveniva da un casolare

© Secoloditalia.it - Scoperta una maxi piantagione di marijuana: il “coltivatore” tradito dal forte odore che proveniva da un casolare

In questa notizia si parla di: scoperta - piantagione

Scoperta dai Carabinieri una piantagione sotterranea di marijuana

Scoperta una piantagione di marijuana in un bunker sotterraneo nel Nuorese: arrestati padre e figlio

VIDEO | Scoperta piantagione di marijuana nelle campagne della Timpa, due arresti

scoperta maxi piantagione marijuanaMaxi piantagione di marijuana in uliveto a Partinico. 1.600 piante e 70 chili di cannabis - L'operazione della Guardia di Finanza di Palermo ha portato a un arresto. Lo riporta rainews.it

scoperta maxi piantagione marijuanaScoperta maxi piantagione di marijuana nel Palermitano, un arrestato - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato un'estesa piantagione composta da circa 1. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Maxi Piantagione Marijuana