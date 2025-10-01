Scoperta una maxi piantagione di marijuana | il coltivatore tradito dal forte odore che proveniva da un casolare

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato una piantagione con circa 1.600 piante di marijuana a Partinico. Confiscati anche 70 chili di cannabis, che erano già pronti per essere venduti: si trattava di piante già estirpate, poste a essiccare e in fase di preparazione. La perquisizione è avvenuta in seguito al servizio di perlustrazione e controllo del territorio dei militari che, insospettiti dal forte odore di marijuana proveniente da un casolare, hanno fatto irruzione all’interno dell’immobile. Se immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. Maxi sequestro di marijuana a Partinico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

