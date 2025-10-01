Scoperta una costruzione abusiva di oltre 200 metri quadri
L’Unità Operativa Secondigliano della Polizia Locale di Napoli in seguito a controlli a un cantiere edile in via del Camposanto, ha accertato che su una superficie di circa 430 metri quadrati, erano in corso lavori di sbancamento di terreno contestuali alla costruzione di un manufatto in cemento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
