Scontro tra una moto e un’auto via Perlasca a Genova morto un 58enne
Genova – Un incidente mortale si è verificato questa mattina in via Perlasca, nella zona tra Campi e Cornigliano. Per cause ancora da accertare un motociclista di 58 anni è morto dopo essersi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
