Scontro tra una moto e un’auto via Perlasca a Genova morto un 58enne

Genova – Un incidente mortale si è verificato questa mattina in via Perlasca, nella zona tra Campi e Cornigliano. Per cause ancora da accertare un motociclista di 58 anni è morto dopo essersi.

© Ilsecoloxix.it - Scontro tra una moto e un’auto via Perlasca a Genova, morto un 58enne

