Scontro tra due auto a Palmanova uno dei conducenti in gravi condizioni

Una persona ha perso i sensi e si trova in gravi condizioni a seguito dello scontro tra due auto – una di targa austriaca e una italiana – avvenuto a Palmanova circa alle 13 e 20 di oggi pomeriggio. L'incidente ha avuto luogo all'incrocio tra via Matteotti (la strada regionale 252) e via Borgo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

