Scontro tra due auto a Palmanova conducente svenuto

Udinetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona ha perso i sensi a seguito dello scontro tra due auto – una di targa austriaca e una italiana – avvenuto a Palmanova circa alle 13 e 20 di oggi pomeriggio. L'incidente ha avuto luogo all'incrocio tra via Matteotti (la strada regionale 252) e via Borgo Piave. Il conducente dell'auto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

scontro due auto palmanovaScontro tra due auto in via Castello, due feriti - Sul posto l'ambulanza della Padana Soccorso, l'automedica dell'ospedale di Asola e i carabinieri di Casalmaggiore ... Secondo laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Due Auto Palmanova