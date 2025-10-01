Scontro tra due auto a Palmanova conducente svenuto
Una persona ha perso i sensi a seguito dello scontro tra due auto – una di targa austriaca e una italiana – avvenuto a Palmanova circa alle 13 e 20 di oggi pomeriggio. L'incidente ha avuto luogo all'incrocio tra via Matteotti (la strada regionale 252) e via Borgo Piave. Il conducente dell'auto.
