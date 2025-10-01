Scontro in Consiglio regionale | approvate solo le mozioni di centrodestra e Azione sulla pace

L'Aquila - Il Consiglio regionale abruzzese approva due mozioni per la pace Israele-Palestina. Bocciate le proposte di Pd e M5S. Divisioni politiche anche sul riconoscimento dello Stato palestinese. Dopo un acceso dibattito durato oltre due ore, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato a maggioranza due mozioni relative al conflitto israelo-palestinese, presentate rispettivamente dal centrodestra e dal gruppo di Azione. Sono invece state respinte le risoluzioni proposte dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, che chiedevano misure più incisive a favore della popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scontro in Consiglio regionale: approvate solo le mozioni di centrodestra e Azione sulla pace

In questa notizia si parla di: scontro - consiglio

Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video

Stadio di San Siro, scontro Sala-maggioranza sulla vendita. Il sindaco punta a chiudere entro il 30 luglio, ma i club hanno detto no a tutte le richieste del Consiglio

Infuria il caso Bojola. Scontro in consiglio. Cgil e opposizioni: "Deve dimettersi"

Leggi su Tgr Abruzzo Gaza, scontro in consiglio regionale Approvate a maggioranza due risoluzioni della maggioranza e di Azione. Bocciati i documenti di Pd e M5S - facebook.com Vai su Facebook

? Infinito, è scontro sul Consiglio: "Solo una sfilata di retorica. Mi è stato impedito di parlare" http://dlvr.it/TNMrTF #Infinito #ConsiglioComunale #Legalità #ndrangheta #AndreaVilla - X Vai su X

Consiglio regionale, scontro su Gaza: due risoluzioni approvate, bocciati PD e M5S - Dopo un lungo e acceso dibattito, l’Aula ha approvato due risoluzioni: quella della maggior ... Da laquilablog.it

Consiglio regionale, scontro sui tagli - Si comincia oggi alle ore 15 e si andrà avanti fino al 5 agosto. Si legge su rainews.it