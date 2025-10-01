Scontro frontale tra auto a Camp Darby | due feriti
Incidente stradale intorno alle 19 di martedì 30 settembre, lungo la via Aurelia all'altezza di Camp Darby. Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Misericordia di Montenero e di Ponsacco. Due le persone rimaste ferite. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
