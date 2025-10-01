Scontro frontale tra auto a Camp Darby | due feriti

Pisatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale intorno alle 19 di martedì 30 settembre, lungo la via Aurelia all'altezza di Camp Darby. Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Misericordia di Montenero e di Ponsacco. Due le persone rimaste ferite. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontro - frontale

Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini

Violento scontro frontale a Tavernerio: quattro feriti in via Briantea

Brutto scontro frontale a Silvaplana: cinque feriti

scontro frontale auto campScontro frontale tra due auto a Campagnola Emilia: i conducenti in ospedale - Poco dopo la mezzanotte di oggi, 26 settembre, la sala operativa del 118 ha segnalato un sinistro stradale con impatto frontale tra due autovetture lungo la Strada Provinciale Carpi–Guastalla a Campag ... Si legge su nextstopreggio.it

scontro frontale auto campVal Pusteria, scontro frontale tra due auto: cinque feriti - I Vigili del Fuoco volontari di Monguelfo sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, collaborare con il personale sanitario e ripr ... altoadige.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontro Frontale Auto Camp