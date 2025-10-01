Scontri tra ultras prima di Napoli-Sporting Lisbona | un ferito e 2 arresti
Tensione in centro prima della sfida di Champions League tra i tifosi del Napoli e parte dei 7-800 supporters portoghesi arrivati in città. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tensione in centro prima della sfida di Champions League tra i tifosi del Napoli e parte dei 7-800 supporters portoghesi arrivati in città
