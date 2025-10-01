Scontri tra ultras del Napoli e tifosi dello Sporting Lisbona | volano sedie e tavoli

Si preannuncia bollente la serata di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona. Purtroppo, non solo per questioni di campo. Nel primo pomeriggio, infatti, in via De Pretis, sono stati registrati violenti scontri tra una cinquantina di ultras del Napoli - con volto travisato - e supporter. 🔗 Leggi su Napolitoday.it