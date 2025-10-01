Scontri tra ultras del Napoli e tifosi dello Sporting Lisbona | volano sedie e tavoli
Si preannuncia bollente la serata di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona. Purtroppo, non solo per questioni di campo. Nel primo pomeriggio, infatti, in via De Pretis, sono stati registrati violenti scontri tra una cinquantina di ultras del Napoli - con volto travisato - e supporter. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: scontri - ultras
Scontri tra ultras a Torre del Greco: 22 misure cautelari per la rissa del 26 gennaio
Scontri nel derby: dieci misure cautelari a carico degli ultras
Scontri tra tifosi dopo Kaiserslautern-Roma: ultras tedeschi assaltano un pub, indagano le autorità
Pisa-Fiorentina, scontri vicino alla piazza del mercato tra ultras - X Vai su X
Scontri fra gli ultras di Saronno e Legnano: 13 Daspo. I disordini il 27 aprile scorso. La partita era già stata valutata come caratterizzata da un elevato livello di rischio Leggi l'articolo su Sempione News #sempionenews #daspo #ultra #calcio - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Sporting, tensione tra i tifosi: scontri nei pressi di piazza Municipio - Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. Da ilmattino.it
(Viddeo)-ULTIM’ORA Napoli: scontri tra tifosi azzurri e Sporting Lisbona, la situazione - Questa sera il Napoli farà il suo esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Lo riporta ilnapolionline.com