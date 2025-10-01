Scontri tra tifosi Napoli – Sporting in città c’è anche un ferito | dov’è successo

Le ultime notizie parlano di momenti di tensione tra i tifosi del Napoli e dello Sporting, a poche ore dal fischio d’inizio della sfida valida per la seconda giornata di League Phase della UEFA Champions League. Alle ore 21:00 di questa sera è previsto, allo stadio Diego Armando Maradona, il fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e lo Sporting Lisbona. Gli azzurri a caccia della prima vittoria in questa UEFA Champions League, dopo la sconfitta nella partita inaugurate contro il City, a Manchester. Tuttavia, a poche ore dall’inizio del match, si registrano alcuni momenti tensione in città. A renderlo noto è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui ci sono stati degli scontri tra le tifoserie delle due squadre nella zona di piazza Municipio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

