Scontri tra tifosi in centro prima di Napoli-Sporting Lisbona

2anews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione nel centro città, dove un gruppo di ultras partenopei si è scontrato con i supporter portoghesi. Stasera la sfida di Champions League Napoli-Sporting Lisbona. A poche ore da Napoli-Sporting Lisbona, debutto casalingo in Champions League della formazione allenata da Antonio Conte contro i lusitani, in via De Pretis, in cento città, si . 🔗 Leggi su 2anews.it

In questa notizia si parla di: scontri - tifosi

