Scontri tra tifosi a Napoli prima di Napoli-Sporting Lisbona | tensione in centro città

Dayitalianews.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rissa a pochi passi da Piazza Municipio. Nel primo pomeriggio di oggi, 1 ottobre, la vigilia del match di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona è stata segnata da gravi disordini nel cuore della città. In via Melisurgo, a ridosso di via Depretis e non lontano da Piazza Municipio, due gruppi di tifosi – partenopei e portoghesi – si sono affrontati violentemente. Nei filmati diffusi online si vedono mazze, lanci di oggetti e scene di scontro diretto tra le due fazioni. Colpi d’arma da fuoco e intervento immediato della Polizia. La situazione è presto sfuggita di mano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

scontri tra tifosi a napoli prima di napoli sporting lisbona tensione in centro citt224

© Dayitalianews.com - Scontri tra tifosi a Napoli prima di Napoli-Sporting Lisbona: tensione in centro città

In questa notizia si parla di: scontri - tifosi

Torino-Modena, rischio scontri allo stadio Olimpico: stop ai biglietti per i tifosi emiliani

Scontri tra tifosi, ordinanza per 22 persone nel Napoletano

Caos a Como, scontri tra tifosi in Ajax-Celtic

scontri tifosi napoli primaNapoli-Sporting, tensione tra i tifosi: scontri nei pressi di piazza Municipio - Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. Si legge su ilmattino.it

scontri tifosi napoli prima(Viddeo)-ULTIM’ORA Napoli: scontri tra tifosi azzurri e Sporting Lisbona, la situazione - Questa sera il Napoli farà il suo esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Come scrive ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Scontri Tifosi Napoli Prima