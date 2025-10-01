Scontri tra tifosi a Napoli prima di Napoli-Sporting Lisbona | tensione in centro città
ABBONATI A DAYITALIANEWS Rissa a pochi passi da Piazza Municipio. Nel primo pomeriggio di oggi, 1 ottobre, la vigilia del match di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona è stata segnata da gravi disordini nel cuore della città. In via Melisurgo, a ridosso di via Depretis e non lontano da Piazza Municipio, due gruppi di tifosi – partenopei e portoghesi – si sono affrontati violentemente. Nei filmati diffusi online si vedono mazze, lanci di oggetti e scene di scontro diretto tra le due fazioni. Colpi d’arma da fuoco e intervento immediato della Polizia. La situazione è presto sfuggita di mano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: scontri - tifosi
Torino-Modena, rischio scontri allo stadio Olimpico: stop ai biglietti per i tifosi emiliani
Scontri tra tifosi, ordinanza per 22 persone nel Napoletano
Caos a Como, scontri tra tifosi in Ajax-Celtic
Scontri tra pseudo tifosi del #Napoli e dello #SportingLisbona #napolisportingcp #ChampionsLeague - X Vai su X
Alanews - video e giornalismo. . Tafferugli in piazza Duomo: scontri tra polizia e tifosi dello Slavia Praga prima di Inter-Slavia in Champions League #slaviapraga #scontri #piazzaduomo #milano #news - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Sporting, tensione tra i tifosi: scontri nei pressi di piazza Municipio - Alle 21 l'esordio in casa del Napoli di Antonio Conte in Champions League, contro lo Sporting CP. Si legge su ilmattino.it
(Viddeo)-ULTIM’ORA Napoli: scontri tra tifosi azzurri e Sporting Lisbona, la situazione - Questa sera il Napoli farà il suo esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Come scrive ilnapolionline.com