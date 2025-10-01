Scontri tra tifosi a Napoli prima di Napoli-Sporting Lisbona | tensione in centro città

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rissa a pochi passi da Piazza Municipio. Nel primo pomeriggio di oggi, 1 ottobre, la vigilia del match di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona è stata segnata da gravi disordini nel cuore della città. In via Melisurgo, a ridosso di via Depretis e non lontano da Piazza Municipio, due gruppi di tifosi – partenopei e portoghesi – si sono affrontati violentemente. Nei filmati diffusi online si vedono mazze, lanci di oggetti e scene di scontro diretto tra le due fazioni. Colpi d’arma da fuoco e intervento immediato della Polizia. La situazione è presto sfuggita di mano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

