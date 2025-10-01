Scontri tra tifosi a Napoli | feriti un poliziotto estrae la pistola
Feriti dopo il lancio di sedie e mazze L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Torino-Modena, rischio scontri allo stadio Olimpico: stop ai biglietti per i tifosi emiliani
Scontri tra tifosi, ordinanza per 22 persone nel Napoletano
Caos a Como, scontri tra tifosi in Ajax-Celtic
Scontri tra tifosi di Napoli e Sporting Lisbona prima della Champions Immagini dure che condanniamo
Tafferugli in piazza Duomo: scontri tra polizia e tifosi dello Slavia Praga prima di Inter-Slavia in Champions League
Scontri in città tra tifosi del Napoli e dello Sporting: ci sono alcuni feriti - Gli scontri sono avvenuti a Piazza Marittima pochi minuti fa: l'aggressione è partita dai tifosi azzurri che hanno provocato i supporters ospiti. Secondo ilnapolista.it
Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi in centro, esplosi colpi di pistola - Due gruppi di tifosi, del Napoli e dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nei pressi di piazza Municipio; esplosi alcuni colpi ... Secondo fanpage.it