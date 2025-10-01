Scontri tra tifosi a Napoli | feriti un poliziotto estrae la pistola

Feriti dopo il lancio di sedie e mazze L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Scontri tra tifosi a Napoli: feriti, un poliziotto estrae la pistola

In questa notizia si parla di: scontri - tifosi

Torino-Modena, rischio scontri allo stadio Olimpico: stop ai biglietti per i tifosi emiliani

Scontri tra tifosi, ordinanza per 22 persone nel Napoletano

Caos a Como, scontri tra tifosi in Ajax-Celtic

Scontri tra tifosi di Napoli e Sporting Lisbona prima della Champions Immagini dure che condanniamo ? ©? @NapoliNetworkX | profilo X #SSCNapoli #napolisporting #tifosi #CalcioinPillole - X Vai su X

Alanews - video e giornalismo. . Tafferugli in piazza Duomo: scontri tra polizia e tifosi dello Slavia Praga prima di Inter-Slavia in Champions League #slaviapraga #scontri #piazzaduomo #milano #news - facebook.com Vai su Facebook

Scontri in città tra tifosi del Napoli e dello Sporting: ci sono alcuni feriti - Gli scontri sono avvenuti a Piazza Marittima pochi minuti fa: l'aggressione è partita dai tifosi azzurri che hanno provocato i supporters ospiti. Secondo ilnapolista.it

Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi in centro, esplosi colpi di pistola - Due gruppi di tifosi, del Napoli e dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nei pressi di piazza Municipio; esplosi alcuni colpi ... Secondo fanpage.it