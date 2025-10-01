Scontri in città tra tifosi del Napoli e dello Sporting | ci sono alcuni feriti

Ilnapolista.it | 1 ott 2025

Scrive A Bola: “Un gruppo di circa una trentina di ultras del Napoli a bordo di motociclette ha attaccato i tifosi dello Sporting Lisbona in Piazza Marittima, nel centro della città, provocando alcuni feriti. Già durante la notte, i tifosi più estremisti del club campione d’Italia erano stati visti prendere di mira i tifosi avversari, dimostrando un comportamento chiaramente provocatorio. L’incidente ha portato ad un massiccio intervento della polizia, facendo scappare i facinorosi”. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

