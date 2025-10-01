Scontri in città tra tifosi del Napoli e dello Sporting | ci sono alcuni feriti

Scrive A Bola: “Un gruppo di circa una trentina di ultras del Napoli a bordo di motociclette ha attaccato i tifosi dello Sporting Lisbona in Piazza Marittima, nel centro della città, provocando alcuni feriti. Già durante la notte, i tifosi più estremisti del club campione d’Italia erano stati visti prendere di mira i tifosi avversari, dimostrando un comportamento chiaramente provocatorio. L’incidente ha portato ad un massiccio intervento della polizia, facendo scappare i facinorosi”. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Scontri in città tra tifosi del Napoli e dello Sporting: ci sono alcuni feriti

In questa notizia si parla di: scontri - citt

Tensione a ridosso di #PisaFiorentina: la polizia evita scontri tra le due tifoserie in città ? - X Vai su X

"Blocchiamo tutto", scontri ProPal e polizia a Torino vicini all'aeroporto, usati gli idranti. Tende e presidi in 100 città https://gazzettadelsud.it/?p=2106032 - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Sporting, tensione tra i tifosi: scontri nei pressi di piazza Municipio - In uno stadio Maradona quasi tutto esaurito, saranno presenti anche molti tifosi portoghesi che, da ... Scrive ilmattino.it

Scontri tra ultras durante la festa Scudetto del Napoli, assolti 32 tifosi partenopei - I tifosi del Napoli furono coinvolti in una vera e propria guerriglia urbana con gli ultras del Varese, al termine del match tra Monza e Napoli e a pochi giorni dalla conquista matematica del terzo Sc ... Come scrive internapoli.it