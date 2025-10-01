Scontri corteo per Gaza a Milano vietato l'accesso a bar e pizzerie per una 21enne | Non può neanche salire sul treno

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel provvedimento della Questura viene evidenziata la "straordinaria pericolosità" della 21enne arrestata dopo gli scontri al termine del corteo per Gaza a Milano (ora con obbligo di firma) e la sua "pervicace inclinazione a commettere reati in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontri - corteo

Scontri al corteo Pro Pal a Brescia: altre tre perquisizioni. La polemica non si placa

Corteo pro Gaza a Roma, scontri con la polizia

Scontri con la polizia e i carabinieri al corteo per Gaza a Milano: protestano 3mila manifestanti

scontri corteo gaza milanoScontri corteo per Gaza a Milano, vietato l’accesso a bar e pizzerie per una 21enne: “Non può neanche salire sul treno” - Nel provvedimento della Questura viene evidenziata la "straordinaria pericolosità" della 21enne arrestata dopo gli scontri al termine del corteo ... fanpage.it scrive

scontri corteo gaza milanoStudentessa indagata per gli scontri al corteo pro Gaza: non potrà avvicinarsi alla stazione Centrale. Cosa rischia se non rispetta i divieti - Off limits per la 21enne anche ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e locali presenti in più zone di Milano. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scontri Corteo Gaza Milano