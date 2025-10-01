Scontri corteo per Gaza a Milano vietato l'accesso a bar e pizzerie per una 21enne | Non può neanche salire sul treno
Nel provvedimento della Questura viene evidenziata la "straordinaria pericolosità" della 21enne arrestata dopo gli scontri al termine del corteo per Gaza a Milano (ora con obbligo di firma) e la sua "pervicace inclinazione a commettere reati in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica". 🔗 Leggi su Fanpage.it
