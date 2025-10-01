Scontri a Napoli prima della partita di Champions contro lo Sporting Lisbona | un ferito

Scontri tra gruppi di tifosi prima della partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona. Alla vigilia del match, che si giocherà la sera di oggi, mercoledì 1 ottobre, alle 21 allo stadio Maradona, le due tifoserie sono venute a contatto in via Melisurgo, nel centro storico del capoluogo campano. Si segnalano lanci di sedie e oggetti tra gli ultras, almeno una trentina di persone. Un tifoso portoghese è rimasto ferito in modo lieve e si trova in codice giallo al Centro di ortopedia e traumatologia. Per dividere le tifoserie è subito intervenuta la Polizia di Stato. La situazione è ora tornata alla calma, con i tifosi portoghesi accompagnati nel piazzale del porto in vista del trasferimento allo stadio Maradona per la partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

