Scontri a Napoli prima della partita di Champions contro lo Sporting Lisbona | un ferito
Scontri tra gruppi di tifosi prima della partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona. Alla vigilia del match, che si giocherà la sera di oggi, mercoledì 1 ottobre, alle 21 allo stadio Maradona, le due tifoserie sono venute a contatto in via Melisurgo, nel centro storico del capoluogo campano. Si segnalano lanci di sedie e oggetti tra gli ultras, almeno una trentina di persone. Un tifoso portoghese è rimasto ferito in modo lieve e si trova in codice giallo al Centro di ortopedia e traumatologia. Per dividere le tifoserie è subito intervenuta la Polizia di Stato. La situazione è ora tornata alla calma, con i tifosi portoghesi accompagnati nel piazzale del porto in vista del trasferimento allo stadio Maradona per la partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: scontri - napoli
Protesta del movimento disoccupati, scontri a Napoli
Protesta disoccupati nel centro di Napoli: scontri con le forze dell'ordine
Napoli, protesta del Movimento di lotta disoccupati: scontri nel centro della città
Scontri tra pseudo tifosi del #Napoli e dello #SportingLisbona #napolisportingcp #ChampionsLeague - X Vai su X
Il campionato italiano di calcio entra nel vivo. Nella quinta giornata di Serie A i primi scontri al vertice. Oggi Juventus-Atalanta e domani Milan-Napoli. ... #italoblogger #serieA #calcio #juve #milan #napoli ... Napoli Club Tre Nazioni Napoli Club Zurigo Parteno - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Sporting nel caos: scontri prima della partita - Sporting, match di Champions League: tifosi delle due squadre arrivano allo scontro prima della gara ... Scrive calciomercato24.com
Scontri a Napoli prima del match contro lo Sporting Lisbona: intervengono le forze dell'ordine - Alcuni sostenitori portoghesi sono stati aggrediti a Piazza Municipio intorno all’ora di pranzo da u ... Come scrive corrieredellosport.it