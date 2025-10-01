Sconfinandoin Slovenia L’opera di Taponecco abbraccia nuove realtà

Sarzana, 1 ottobre 2025 – Dopo la presentazione al Laboratorio Petacchi, il monumento in marmo realizzato dalla scultrice sarzanese Beatrice Taponecco, è partito per raggiungere la Slovenia. ‘Sconfinando’, questo il titolo dell’opera verrà esposto a Nova Gorica, già capitale della cultura europea, nell’area dell’ex valico di frontiera internazionale di Vrtojba, sul confine tra Italia e Slovenia. Il monumento è stato realizzato a seguito della vittoria di Beatrice Taponecco classe 1987 e accademica onoraria dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, nel concorso internazionale di scultura pubblica nell’ambito del progetto Crew - Visioni incrociate, finanziato dal bando pubblico per progetti standard del programma interregionale Italia - Slovenia 2021 – 2027 e cofinanziato dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sconfinando...in Slovenia. L'opera di Taponecco abbraccia nuove realtà