Scomparso da mesi Giuseppe ritrovato cadavere in un pozzo
Tempo di lettura: < 1 minuto Arriva il più tragico degli epiloghi dopo la scomparsa di Giuseppe Scuotto, risal ente allo scorso 22 agosto. È appena stato ritrovato cadavere nel pozzo chiuso che insiste ad appena 20 metri dall’abitazione di famiglia a Sant’Angelo dei Lombardi dove era giunto pochi giorni prima per le vacanze. Sin da subito si era mobilitata tutta la comunità e ricerche a tappeto che non avevano dato nessun esito sino ad oggi. Diversi gli appelli lanciati dalla figlia anche attraverso. la trasmissione “Chi L’ha visto” nel tentativo di ritorvare il congiunto vivo. Purtroppo oggi il tragico epiligo e un giallo che resta tale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
