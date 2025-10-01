Scolmatore del Bisagno attivata la talpa | Video | Foto

Ilsecoloxix.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tunnel Boring Machine arrivata nei mesi scorsi dalla Cina. Attualmente impegnati nel cantiere circa 80 lavoratori che complessivamente arriveranno a quasi 200. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

scolmatore del bisagno attivata la talpa video foto

© Ilsecoloxix.it - Scolmatore del Bisagno, attivata la talpa | Video | Foto

In questa notizia si parla di: scolmatore - bisagno

Scolmatore del Bisagno, nuovi ritardi per la talpa: anticipati 6,3 milioni per accelerare

Scolmatore Bisagno e polemiche, la 'talpa' comincerà gli scavi a metà settembre

Scolmatore Bisagno, dall'1 ottobre talpa in azione

scolmatore bisagno attivata talpaScolmatore del Bisagno, attivata la talpa - Attualmente impegnati nel cantiere circa 80 lavoratori che complessivamente arriveranno a quasi ... Lo riporta ilsecoloxix.it

scolmatore bisagno attivata talpaScolmatore del Bisagno, la ‘talpa’ entra in funzione: opera pronta entro il 2026 - Tunnel Boring Machine) permetterà di scavare 20 metri al giorno lungo i 6,5 km del tunnel fino allo sbocco del torrente Bisagno alla Foce ... Scrive primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Scolmatore Bisagno Attivata Talpa