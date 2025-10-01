Sclerosi laterale amiotrofica una componente autoimmune tra le cause Lo studio su Nature
C’è una componente autoimmune che causa la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) o ad alimentarne la progressione? A questa domanda hanno risposto affermativamente con uno studio un team di scienziati che hanno pubblicato le loro conclusioni su Nature. Il meccanismo autoimmune, cioè un malfunzionamento del sistema immunitario, per errore, attacca e danneggia le cellule del sistema nervoso secondo l’analisi dei ricercatori tra cui l’italiano Alessandro Sette, del La Jolla Institute for Immunology, in California. La scoperta potrebbe indicare la strada per la messa a punto di future terapie. La Sla è una malattia neurodegenerativa che comporta la progressiva perdita dei motoneuroni, con conseguente paralisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
